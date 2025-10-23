Почему алматинцам пришло уведомление о землетрясении, объяснили в МЧС

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) объяснили, почему днем 23 октября алматинцы получили уведомление о землетрясении, которого не было в городе, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве рассказали, что, согласно данным сейсмодатчиков, было зафиксировано сейсмособытие на территории Кыргызстана, которое не представляло угрозы для населения и объектов инфраструктуры.

"Уведомление о сейсмособытии сформировано автоматически. Уведомление пришло корректно, это не ошибка, а часть работы системы в тестово-боевом режиме. Работа по интеграции датчиков и оборудования Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований с системой массового оповещения MassAlert продолжается. Специалисты проводят исследование сейсмостанций и датчиков для выяснения всех обстоятельств", – сказано в сообщении.

В МЧС добавили, что идет настройка параметров и уточнение алгоритмов, чтобы в будущем уведомления были максимально точными и понятными для населения.

Алматинцы получили на свои телефоны массовое уведомление о землетрясении в 12:21.

Это не первая аналогичная ситуация. 21 сентября в 16:25 алматинцам пришло экстренное оповещение из-за землетрясения, которое не ощущалось на территории города, а эпицентр его находился в 9 км на юго-запад от города. Позже стало известно, что оповещение пришло из-за того, что датчики сейсмологов зафиксировали землетрясение, после чего Mass Alert запустилось автоматически.