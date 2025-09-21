Алматинцам пришло оповещение о землетрясении

21 сентября 2025 года жителям и гостям Алматы пришло национальное оповещение о землетрясении, сообщает Zakon.kz.

Текст оповещения следующий:

"Внимание! Землетрясение! Укройтесь в безопасных местах. После завершения толчков эвакуируйтесь из зданий на безопасное расстояние! Внимательно следите за указаниями уполномоченных органов. Дополнительная информация на сайтах и социальных сетях ДЧС и акимата г. Алматы".

Фото: скриншот

Однако никаких данных о землетрясении в Алматы нет. Редакция Zakon.kz запросила информацию в департаменте по ЧС Алматы. Пресс-служба ведомства ответила, что данных от сейсмологов не поступало.





"Просим сохранять спокойствие. Информации от сейсмологов не поступало", — написала пресс-секретарь.