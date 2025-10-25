#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
События

Порядка 200 новых социально значимых и промышленных объектов открываются в Казахстане ко Дню Республики

завод, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 14:14 Фото: primeminister.kz
Ко Дню Республики по всей стране вводятся в эксплуатацию 196 новых объектов – от крупных промышленных предприятий до социальных, спортивных и инфраструктурных проектов, сообщает Zakon.kz.

Все они реализованы в рамках исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на повышение качества жизни населения и развитие регионов.

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

25 октября в День Республики казахстанцы выражают свою любовь родине. Zakon.kz собрал самую креативную подборку.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Ко Дню Республики в ЗКО запустили мусоросортировочный комплекс Digitalisation and Recycling
09:05, 17 октября 2024
Ко Дню Республики в ЗКО запустили мусоросортировочный комплекс Digitalisation and Recycling
В Алматы ко Дню Республики завершается реализация более 60 социально значимых проектов
18:43, 23 октября 2025
В Алматы ко Дню Республики завершается реализация более 60 социально значимых проектов
В Шымкенте ко Дню Конституции предусмотрена единовременная социальная помощь детям
23:44, 20 августа 2025
В Шымкенте ко Дню Конституции предусмотрена единовременная социальная помощь детям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: