Порядка 200 новых социально значимых и промышленных объектов открываются в Казахстане ко Дню Республики

Фото: primeminister.kz

Ко Дню Республики по всей стране вводятся в эксплуатацию 196 новых объектов – от крупных промышленных предприятий до социальных, спортивных и инфраструктурных проектов, сообщает Zakon.kz.

Все они реализованы в рамках исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на повышение качества жизни населения и развитие регионов. Фото: primeminister.kz Фото: primeminister.kz Фото: primeminister.kz Фото: primeminister.kz Фото: primeminister.kz Фото: primeminister.kz Фото: primeminister.kz Фото: primeminister.kz Фото: primeminister.kz 25 октября в День Республики казахстанцы выражают свою любовь родине. Zakon.kz собрал самую креативную подборку.



