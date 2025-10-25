Порядка 200 новых социально значимых и промышленных объектов открываются в Казахстане ко Дню Республики
Фото: primeminister.kz
Ко Дню Республики по всей стране вводятся в эксплуатацию 196 новых объектов – от крупных промышленных предприятий до социальных, спортивных и инфраструктурных проектов, сообщает Zakon.kz.
Все они реализованы в рамках исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленных на повышение качества жизни населения и развитие регионов.
25 октября в День Республики казахстанцы выражают свою любовь родине. Zakon.kz собрал самую креативную подборку.
