В Усть-Каменогорске и Атырау назначены новые прокуроры
Прокурором Усть-Каменогорска стал Руслан Алишев, пишет YK-news.kz.
Фото: gov.kz
Руслан Алишев родился в 1984 году в Жамбылской области. Окончил Государственный Международный Казахско-Турецкий университет имени М.Х. Яссави, Центрально-Азиатский университет.
С 2008 года работал помощником прокурора, старшим помощником прокурора города Тараз, Жамбылской области; с 2009 года – старший помощник прокурора города Тараз, Жамбылской области.
С 2011 года работал в Департаменте по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры РК. С 2017 года – Жамбылский транспортный прокурор.
С 2021 года – прокурор Кордайского района Жамбылской области.
С августа 2022 года и по настоящее время был заместителем прокурора области Абай.
Прокурором Атырау стал Мерген Мендигалиев, ранее занимавший должность начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры Мангистауской области.
Фото: Facebook/Мерген Мендигалиев
Мерген Мендигалиев родился 28 ноября 1989 года в Атырау. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Правоведение".
Свою карьеру в органах прокуратуры он начал сразу после окончания вуза, занимая различные должности, включая руководящие.
Кроме того, прокурора сменили в Актау.