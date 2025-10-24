В Усть-Каменогорске и Атырау назначены новые прокуроры

Прокуроров сменили в городах Усть-Каменогорск и Атырау, сообщает Zakon.kz.

Прокурором Усть-Каменогорска стал Руслан Алишев, пишет YK-news.kz.

Фото: gov.kz

Руслан Алишев родился в 1984 году в Жамбылской области. Окончил Государственный Международный Казахско-Турецкий университет имени М.Х. Яссави, Центрально-Азиатский университет.

С 2008 года работал помощником прокурора, старшим помощником прокурора города Тараз, Жамбылской области; с 2009 года – старший помощник прокурора города Тараз, Жамбылской области.

С 2011 года работал в Департаменте по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры РК. С 2017 года – Жамбылский транспортный прокурор.

С 2021 года – прокурор Кордайского района Жамбылской области.

С августа 2022 года и по настоящее время был заместителем прокурора области Абай.

Прокурором Атырау стал Мерген Мендигалиев, ранее занимавший должность начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры Мангистауской области.

Фото: Facebook/Мерген Мендигалиев

Мерген Мендигалиев родился 28 ноября 1989 года в Атырау. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Правоведение".

Свою карьеру в органах прокуратуры он начал сразу после окончания вуза, занимая различные должности, включая руководящие.

Кроме того, прокурора сменили в Актау.