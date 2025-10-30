#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Общество

В Генпрокуратуре раскрыли причины увольнения прокурора Усть-Каменогорска

Генеральная прокуратура РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 12:19 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев 30 октября 2025 года в Сенате рассказал, почему Тимур Чакпантаев был освобожден от должности прокурора города Усть-Каменогорска, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что буквально на днях был назначен новый прокурор города.

"По итогам служебного расследования прокурор Усть-Каменогорска Тимур Чакпантаев освобожден от занимаемой должности. Нарушение трудовой дисциплины. Там очень много вопросов было. Он освобожден и находится теперь в резерве", – сказал заместитель генпрокурора.

На вопрос журналистов, сможет ли Тимур Чакпантаев в будущем перейти на другой участок работы, Галымжан Койгелдиев ответил, что время покажет.

В сентябре 2025 года появилась информация, что полиция возбудила уголовное дело в отношении прокурора Усть-Каменогорска Тимура Чакпантаева по подозрению в избиении подчиненных.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Как осужденная за коррупцию Бакытгуль Хаменова оказалась на тое, рассказали в Генпрокуратуре
11:58, Сегодня
Как осужденная за коррупцию Бакытгуль Хаменова оказалась на тое, рассказали в Генпрокуратуре
Генпрокуратура рассказала, почему осужденные за рубежом отказываются возвращаться в Казахстан
11:20, Сегодня
Генпрокуратура рассказала, почему осужденные за рубежом отказываются возвращаться в Казахстан
Олеся Кексель помещена под домашний арест на два месяца – Генпрокуратура
12:08, Сегодня
Олеся Кексель помещена под домашний арест на два месяца – Генпрокуратура
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: