В Генпрокуратуре раскрыли причины увольнения прокурора Усть-Каменогорска

Заместитель генпрокурора Галымжан Койгелдиев 30 октября 2025 года в Сенате рассказал, почему Тимур Чакпантаев был освобожден от должности прокурора города Усть-Каменогорска, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер напомнил, что буквально на днях был назначен новый прокурор города.

"По итогам служебного расследования прокурор Усть-Каменогорска Тимур Чакпантаев освобожден от занимаемой должности. Нарушение трудовой дисциплины. Там очень много вопросов было. Он освобожден и находится теперь в резерве", – сказал заместитель генпрокурора.

На вопрос журналистов, сможет ли Тимур Чакпантаев в будущем перейти на другой участок работы, Галымжан Койгелдиев ответил, что время покажет.

В сентябре 2025 года появилась информация, что полиция возбудила уголовное дело в отношении прокурора Усть-Каменогорска Тимура Чакпантаева по подозрению в избиении подчиненных.