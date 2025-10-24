Президент о влиянии ковида и санкций на Казахстан: Мы своевременно приняли необходимые меры

24 октября 2025 года президент во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики рассказал о том, что с 2019 года рост экономики страны составил 16 процентов, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев указал, что казахстанцы получили возможность непосредственно участвовать в принятии решений, влияющих на судьбу страны.

"Введены прямые выборы акимов сел, районов и городов областного значения. Полностью обновился корпус сельских акимов и на 25% – районных. Таким образом, система власти претерпела существенные изменения. В обществе утвердился принцип "Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство". Можно прямо сказать, что столь масштабных преобразований в системе государственного управления в данном регионе прежде не было. Мы сплоченно претворяем в жизнь эффективные политические реформы, благодаря которым в обществе началась глубокая трансформация. Приступили к реализации реформ в очень сложный для всего человечества период", – заявил президент.

Он продолжил, что пандемия, санкционное противостояние мировых держав, разрушение традиционных торговых маршрутов, различные конфликты и войны нанесли огромный ущерб развитию стран по всему миру.

"Последствия этой ситуации затронули и Казахстан. Однако мы своевременно приняли необходимые меры. Сохраняя потенциал отечественной экономики, продолжили ее динамичное развитие. С 2019 года рост экономики страны составил 16 %, в этом году данный показатель приблизился к 137 трлн тенге, или 291 млрд долларов. Возможно, и эти цифры удастся превзойти. Это показывает, что Казахстан обладает крупнейшей экономикой в нашем регионе. ВВП на душу населения увеличился на 47%, достигнув 14 400 долларов. Это один из самых высоких уровней среди стран СНГ", – сообщил Токаев.

По его словам, объем золотовалютных резервов Казахстана достиг 58 млрд долларов. За семь лет внешнеторговый оборот увеличился на 83%, на сегодняшний день его объем составляет 142 млрд долларов.

"В целях кардинальной модернизации национальной экономики приоритетное внимание уделяется ее диверсификации. Особый акцент делается на развитие транспортной сферы как стратегически важной отрасли. Казахстан должен стать главным логистическим центром (хабом) Евразии, тем более для этого есть необходимый потенциал и большие возможности", – сказал далее президент.

В прошлом месяце была запущена вторая линия железной дороги Достык – Мойынты, которая стала крупнейшим проектом в этой отрасли, осуществленным за годы независимости.





"Также в нынешнем году было построено и отремонтировано 13 тысяч километров дорог. У нас появилась возможность осуществлять перевозку грузов через территорию Китая. Учитывая нестабильную ситуацию на мировых рынках, это можно назвать большим достижением. Мы добились значительных успехов и в сфере воздушного транспорта. В этом году было открыто 36 новых авиамаршрутов, в том числе в крупные города Азии и Европы. Однако необходимо и дальше укреплять эту отрасль. Кроме того, следует совершенствовать систему авиационных грузоперевозок (карго)", – отметил глава государства.

Также, по его словам, развивается обрабатывающая промышленность, рост которой с начала года составил 7,5%. Доля малого и среднего бизнеса в экономике достигла 40%. Предприниматели обеспечивают занятость почти половины трудоспособного населения страны.

Динамичный прирост наблюдается в строительной отрасли. В прошлом году было построено около 19 млн квадратных метров жилья. Это самый высокий показатель за годы Независимости, тысячи семей обрели жилье.

"Общий объем производства сельхозпродукции увеличился в 2,5 раза. И в текущем году закрома страны обеспечены продовольствием, собрано более 20 млн тонн зерна, укрепился экспортный потенциал Казахстана, вырос авторитет нашей страны как торгового партнера". Касым-Жомарт Токаев

Во время выступления Касым-Жомарт Токаев также высказался о государственных и общественных деятелях, которые оставили след в истории Казахстана.