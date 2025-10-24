Президент предложил сохранить мажоритарную систему выборов в маслихаты

24 октября 2025 года президент во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики отметил, что за последние годы в стране значительно расширили институт прямой выборности, сообщает Zakon.kz.

"Во всей нашей политике и практических решениях будем твердо придерживаться принципов защиты долгосрочных национальных интересов и безопасности государства, его развития и прогресса. В Послании мною четко заявлено о необходимости перехода к пропорциональной системе выборов в однопалатный Парламент. Формирование однопалатного Парламента только по партийным спискам будет способствовать институциональному укреплению партий, их системной работе с избирателями, а значит, пойдет на пользу нашей государственности. В этом нет никакого регресса или отказа от демократических принципов. В моем предложении присутствует здравый политический смысл, продиктованный искренней заботой о нашей стране", – сказал он.

На региональном уровне, где происходят прямые, регулярные контакты граждан с властью, активную работу и полезную роль должны показать маслихаты и акиматы.

"За последние годы мы значительно расширили институт прямой выборности. Она была введена сначала для акимов сел, затем – для акимов районов и потом – для городов областного значения. Поэтому в Казахстане практически каждый месяц проходят различные электоральные кампании, такая политическая практика применительно к нашему региону является уникальной. Нам всем нужно присмотреться к этому новому явлению с точки зрения целесообразности, если имеются нежелательные последствия, нужно принять меры. Реформы – это живой процесс, здесь нет места излишнему консерватизму. Считаю, что на местном уровне надо сохранить мажоритарную систему выборов в маслихаты", – заявил Токаев.

По его словам, по любому вопросу государственной важности решающее слово должно принадлежать гражданам.

"Именно так было при проведении конституционной реформы, а также в ходе обсуждения вопроса о строительстве атомной станции. Так будет и впредь. Это свидетельствует о становлении в стране новой политической культуры, в частности, о формировании новой традиции решения наиболее актуальных проблем, волнующих общество. Национальный суверенитет только тогда становится реальным и воспринимается как таковой другими государствами, если в самой стране ее граждане искренне переживают за будущее своего Отечества, делают все возможное для его развития, занимаясь, казалось бы, малыми, но, по сути, очень важными делами, например, озеленением или уборкой мест своего проживания, по мере возможности препятствуя нарушениям общественного порядка, включая вандализм и бытовое хамство", – отметил глава государства.

Такое ответственное отношение к себе, к своей семье, к родной стране, по его словам, мы видим в больших и малых достижениях соотечественников, которые демонстрируют подлинный патриотизм. Каждый год мы становимся свидетелями настоящих триумфов наших граждан в различных сферах. Эти успехи отражают созидательный потенциал народа, мотивируют молодежь на такие же вдохновляющие поступки, укрепляющие национальный дух.

Касым-Жомарт Токаев также заявил о том, что Республика Казахстан должна остаться государством с сильной президентской властью.