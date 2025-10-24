#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
События

Президент предложил сохранить мажоритарную систему выборов в маслихаты

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 13:22 Фото: akorda.kz
24 октября 2025 года президент во время выступления на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики отметил, что за последние годы в стране значительно расширили институт прямой выборности, сообщает Zakon.kz.
"Во всей нашей политике и практических решениях будем твердо придерживаться принципов защиты долгосрочных национальных интересов и безопасности государства, его развития и прогресса. В Послании мною четко заявлено о необходимости перехода к пропорциональной системе выборов в однопалатный Парламент. Формирование однопалатного Парламента только по партийным спискам будет способствовать институциональному укреплению партий, их системной работе с избирателями, а значит, пойдет на пользу нашей государственности. В этом нет никакого регресса или отказа от демократических принципов. В моем предложении присутствует здравый политический смысл, продиктованный искренней заботой о нашей стране", – сказал он.

На региональном уровне, где происходят прямые, регулярные контакты граждан с властью, активную работу и полезную роль должны показать маслихаты и акиматы.

"За последние годы мы значительно расширили институт прямой выборности. Она была введена сначала для акимов сел, затем – для акимов районов и потом – для городов областного значения. Поэтому в Казахстане практически каждый месяц проходят различные электоральные кампании, такая политическая практика применительно к нашему региону является уникальной. Нам всем нужно присмотреться к этому новому явлению с точки зрения целесообразности, если имеются нежелательные последствия, нужно принять меры. Реформы – это живой процесс, здесь нет места излишнему консерватизму. Считаю, что на местном уровне надо сохранить мажоритарную систему выборов в маслихаты", – заявил Токаев.

По его словам, по любому вопросу государственной важности решающее слово должно принадлежать гражданам.

"Именно так было при проведении конституционной реформы, а также в ходе обсуждения вопроса о строительстве атомной станции. Так будет и впредь. Это свидетельствует о становлении в стране новой политической культуры, в частности, о формировании новой традиции решения наиболее актуальных проблем, волнующих общество. Национальный суверенитет только тогда становится реальным и воспринимается как таковой другими государствами, если в самой стране ее граждане искренне переживают за будущее своего Отечества, делают все возможное для его развития, занимаясь, казалось бы, малыми, но, по сути, очень важными делами, например, озеленением или уборкой мест своего проживания, по мере возможности препятствуя нарушениям общественного порядка, включая вандализм и бытовое хамство", – отметил глава государства.

Такое ответственное отношение к себе, к своей семье, к родной стране, по его словам, мы видим в больших и малых достижениях соотечественников, которые демонстрируют подлинный патриотизм. Каждый год мы становимся свидетелями настоящих триумфов наших граждан в различных сферах. Эти успехи отражают созидательный потенциал народа, мотивируют молодежь на такие же вдохновляющие поступки, укрепляющие национальный дух.

Касым-Жомарт Токаев также заявил о том, что Республика Казахстан должна остаться государством с сильной президентской властью.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Президент о влиянии ковида и санкций на Казахстан: Мы своевременно приняли необходимые меры
13:02, Сегодня
Президент о влиянии ковида и санкций на Казахстан: Мы своевременно приняли необходимые меры
Токаев выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
12:51, Сегодня
Токаев выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня Республики
Изменения в Конституции коснутся не только Парламента, но и разделов о президенте – Токаев
13:15, Сегодня
Изменения в Конституции коснутся не только Парламента, но и разделов о президенте – Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: