Высшую государственную награду Узбекистана вручили Касым-Жомарту Токаеву

Президент Шавкат Мирзиёев наградил Касым-Жомарта Токаева орденом "Олий Даражали Дустлик" ("Дружба высшей степени"), сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Акорде, глава Казахстана отметил, что воспринимает этот жест как выражение глубокого уважения не только к нему лично, но и ко всему народу Казахстана. Президент подчеркнул, что высоко ценит вклад узбекского лидера в укрепление дружбы и добрососедства между двумя странами.

Фото: Акорда

"Эта высокая награда олицетворяет идеалы дружбы, мира и уважения – ценности, близкие сердцам казахстанцев и созвучные духу узбекского народа. Название ордена точно отражает суть отношений между нашими странами. Дружба Казахстана и Узбекистана – это бесценное достояние, которое мы бережно храним и развиваем во имя благополучия наших братских народов. Уверен, благодаря совместным неустанным усилиям казахско-узбекское стратегическое партнерство и союзничество будут неизменно наполняться новым содержанием. Великие Абай и Навои, каждый по-своему воспевая высокие идеалы дружбы, оставили нам бесценные заветы, что доверие делает народы ближе, а взаимное уважение – сильнее. Следуя этим наставлениям, мы придаем особое значение укреплению нашего братского союза с Узбекистаном", – заявил он.

Президент Узбекистана отметил, что достижения Казахстана в социально-экономическом развитии и успехи страны на международной арене по праву связаны с именем Касым-Жомарта Токаева.

Фото: Акорда

"Для меня огромная честь в торжественной обстановке вручить Вам, большому другу нашей страны, высокую государственную награду Узбекистана – орден "Дустлик" высшей степени. Это дань искреннего уважения и признания многонациональным народом Узбекистана огромных заслуг Президента Республики Казахстан. В нашей стране хорошо знают Вас как выдающегося государственного и политического деятеля, известного во всем мире. Сегодня под Вашим мудрым руководством реализуются масштабные реформы по строительству Справедливого Казахстана. Осуществляется колоссальная созидательная работа во всех сферах. Неуклонно растет благосостояние казахстанцев и, самое главное, укрепляется их уверенность в завтрашнем дне. Мы как близкие друзья и соседи искренне радуемся успехам Казахстана", – подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Ранее Казахстан и Узбекистан дали старт новым совместным проектам.