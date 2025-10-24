#АЭС в Казахстане
События

Какие области Казахстана затронуло штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 20:27 Фото: pixabay
В 15 областях Казахстана на 25 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе Карагандинской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Атырауской области ожидается туман. На юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

По области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области ожидается ветер юго-западный, на горных перевалах области 15-20 м/с.

На юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный, восточный, на юге, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, на юго-востоке, в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на юге области высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на юго-западе Мангистауской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере, востоке, днем на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гололед. На западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается туман, ночью гололед.

Ранее сообщалось, какой будет погода в Казахстане на День Республики.

Елена Беляева
Елена Беляева
