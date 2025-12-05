#Казахстан в сравнении
Какие регионы Казахстана затронуло штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 20:01 Фото: pixabay
В 12 областях Казахстана на 6 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, западе Атырауской области ожидается туман.

Ночью на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются небольшой снег, гололед, низовая метель, днем на западе, севере, востоке небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. В Кокшетау ожидается гололед.

На севере, юге, в центре Кызылординской области ожидаются туман, гололед. В Кызылорде временами ожидается туман.

На севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. На западе, юге, востоке области туман.

Ночью на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель, гололед. Днем на востоке, в центре области ожидаются небольшой снег, низовая метель, гололед. На севере, юге, в центре области туман. Ветер западный с переходом на юго-восточный, ночью в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью ожидается гололед.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Днем на севере, востоке, юге области ожидаются снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, ночью на севере области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается гололед.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке, в центре области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. На севере, востоке, юге области туман. В Караганде ночью и утром ожидается гололед. Временами туман.

На севере, востоке, в центре области Улытау ожидается туман. В Жезказгане временами туман.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ночью ожидается небольшой снег, днем небольшие осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области ожидаются низовая метель, днем гололед. На западе, юге области ожидается туман. В Петропавловске днем ожидается гололед.

На севере, востоке, юге Павлодарской области ожидается туман, днем гололед.

В горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер юго-западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что снег и дожди обрушатся практически на весь Казахстан 6 декабря.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
