Общество

Какой будет погода в Казахстане на День Республики

Государственный флаг Казахстана, флаг РК, Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, виды Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 17:42 Фото: akorda.kz
В Казахстане в предстоящую праздничную субботу, 25 октября 2025 года, сохранится погода без осадков. Дожди на День Республики ожидаются лишь в некоторых частях страны, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий прогноз предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"На большей части Казахстана с северным антициклонам сохраняется погода без осадков. Лишь на северо-западе, севере, в центре, горных районах юга с прохождением фронтальных разделов ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. По республике в ночные и утренние часы – туманы, на севере, юго-востоке страны ожидается усиление ветра".

При этом в ряде регионов Казахстана, как следует из прогноза, ожидается:

  • высокая пожарная опасность – в Мангистауской области, в области Улытау, на северо-востоке, юго-востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, в центре Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на западе Алматинской, Карагандинской, на юго-западе Костанайской и Акмолинской областей, на юге области Абай,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на юге, востоке Атырауской, на западе, севере Жамбылской, на западе, северо-востоке, в центре Актюбинской, на севере Алматинской, на юге Костанайской области и области Улытау.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 17:42
Снег и мороз до -8°С накроют Казахстан на праздники

О том, кому больше повезет с погодой в праздничные выходные (25, 26 и 27 октября 2025 года): Астане, Алматы или Шымкенту, можете узнать здесь.

