В Алматы обсудили историческое значение Декларации о государственном суверенитете Казахстана

В мегаполисе состоялась научно-практическая конференция "Қыран елім – Қазақстаным", посвященная Дню Республики и 35-летию Декларации о государственном суверенитете Республики Казахстан.

Мероприятие организовано с целью осмысления исторического значения принятия Декларации о суверенитете, укрепления патриотического сознания, продвижения национальных ценностей и консолидации общества вокруг идей единства и независимости страны.

Фото: акимат Алматы

В работе конференции приняли участие депутаты Верховного Совета Казахской ССР XII созыва, общественные и государственные деятели, депутаты маслихата города Алматы, члены Общественного совета, представители этнокультурных объединений и институтов гражданского общества.

Выступая на конференции, заместитель акима города Алматы Азамат Калдыбеков отметил важность сохранения исторической памяти.

Фото: акимат Алматы

"Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить важнейший момент в истории нашей Родины. 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете. Этот документ стал первым и главным правовым актом на пути становления независимого государства. Наша задача сегодня укреплять патриотическое сознание, продвигать национальные ценности и консолидировать общество вокруг идей единства и независимости. Только объединив усилия, мы сможем достойно продолжить дело суверенитета и обеспечить процветание нашего народа. Поздравляю всех с Днем Республики и юбилеем принятия Декларации о суверенитете! Желаю процветания, согласия и новых успехов на благо Казахстана", – сказал заместитель акима города Алматы Азамат Калдыбеков.

Фото: акимат Алматы

С речью также выступил казахстанский ученый, академик Аскар Джумадильдаев, который подчеркнул, что для него это событие имеет особое значение.

"Когда мы говорим о независимости, речь идет не только о политической свободе, но и об ответственности – за образование, за науку, за будущее поколение. Для меня этот юбилей особенно важен. В год принятия Декларации я, будучи самым молодым доктором наук, впервые прошел в депутаты как представитель Совета молодых ученых. История нашей страны показывает: только опираясь на знания и интеллект, соединяя традиции и инновации, мы можем сохранять и укреплять суверенитет. Пусть сегодняшняя конференция станет не просто данью памяти, а стимулом для новых идей и инициатив во имя развития страны", – сказал Аскар Джумадильдаев.

Фото: акимат Алматы

На конференции особое внимание привлекла тематическая выставка, подготовленная Архивом президента Республики Казахстан. Экспозиция включала уникальные документы, фотографии и редкие материалы, рассказывающие о принятии Декларации о государственном суверенитете и становлении независимого Казахстана. Она напомнила о значении исторического наследия, государственных символов и ценностей. Конференция "Қыран елім – Қазақстаным" стала символом преемственности поколений и верности идеалам независимости, единства и созидания, которые лежат в основе современного Казахстана.