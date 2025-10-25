#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
События

В Алматы в честь Дня Республики состоялась церемония поднятия флага РК

поднятие флага, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 13:28 Фото: Zakon.kz
25 октября 2025 года в горах Алматы в честь Дня Республики состоялась церемония поднятия Государственного флага, сообщает Zakon.kz.

В торжественной церемонии, прошедшей на площадке у ледового катка "Медеу", приняли участие аким города Алматы Дархан Сатыбалды, общественные и культурные деятели, депутаты маслихата, члены Общественного совета, представители неправительственных и молодежных организаций, известные спортсмены, а также жители и гости города.

Фото: Zakon.kz

Поднятие Государственного флага традиционно сопровождалось исполнением Государственного гимна под аккомпанемент военно-духового оркестра. Высота флагштока составляет 40 метров, размер флага – 7 на 14 метров.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Напомним, накануне Дня Республики аким города Дархан Сатыбалды вручил государственные награды от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Среди награжденных – алматинцы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны. Также во Дворце Республики состоялся праздничный концерт.

Отметим, что сегодня в Алматы проходят различные мероприятия, в том числе патриотическая акция "Атамекен" перед Дворцом Республики, ярмарка ремесленников и художников на улице Жибек жолы, экологические акции и другие мероприятия.

Кроме того, в 18:00 на телебашне "Кок-Тобе" будет включена праздничная архитектурная подсветка в честь Дня Республики.

Ранее флаг Казахстана подняли на площади перед Акордой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Усть-Каменогорске состоялась церемония поднятия Государственного флага в честь Дня Республики
13:37, Сегодня
В Усть-Каменогорске состоялась церемония поднятия Государственного флага в честь Дня Республики
Поднятие флага, концерты и цирк: какой досуг организовали алматинцам в честь Дня Республики
13:01, 25 октября 2023
Поднятие флага, концерты и цирк: какой досуг организовали алматинцам в честь Дня Республики
В Уральске в честь Дня Республики прошла церемония поднятия Государственного флага
19:06, 25 октября 2023
В Уральске в честь Дня Республики прошла церемония поднятия Государственного флага
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: