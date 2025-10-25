В Алматы в честь Дня Республики состоялась церемония поднятия флага РК
В торжественной церемонии, прошедшей на площадке у ледового катка "Медеу", приняли участие аким города Алматы Дархан Сатыбалды, общественные и культурные деятели, депутаты маслихата, члены Общественного совета, представители неправительственных и молодежных организаций, известные спортсмены, а также жители и гости города.
Фото: Zakon.kz
Поднятие Государственного флага традиционно сопровождалось исполнением Государственного гимна под аккомпанемент военно-духового оркестра. Высота флагштока составляет 40 метров, размер флага – 7 на 14 метров.
Напомним, накануне Дня Республики аким города Дархан Сатыбалды вручил государственные награды от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Среди награжденных – алматинцы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны. Также во Дворце Республики состоялся праздничный концерт.
Отметим, что сегодня в Алматы проходят различные мероприятия, в том числе патриотическая акция "Атамекен" перед Дворцом Республики, ярмарка ремесленников и художников на улице Жибек жолы, экологические акции и другие мероприятия.
Кроме того, в 18:00 на телебашне "Кок-Тобе" будет включена праздничная архитектурная подсветка в честь Дня Республики.
Ранее флаг Казахстана подняли на площади перед Акордой.