В Алматы в честь Дня Республики состоялась церемония поднятия флага РК

25 октября 2025 года в горах Алматы в честь Дня Республики состоялась церемония поднятия Государственного флага, сообщает Zakon.kz.

В торжественной церемонии, прошедшей на площадке у ледового катка "Медеу", приняли участие аким города Алматы Дархан Сатыбалды, общественные и культурные деятели, депутаты маслихата, члены Общественного совета, представители неправительственных и молодежных организаций, известные спортсмены, а также жители и гости города.

Фото: Zakon.kz

Поднятие Государственного флага традиционно сопровождалось исполнением Государственного гимна под аккомпанемент военно-духового оркестра. Высота флагштока составляет 40 метров, размер флага – 7 на 14 метров.

Напомним, накануне Дня Республики аким города Дархан Сатыбалды вручил государственные награды от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Среди награжденных – алматинцы, внесшие значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны. Также во Дворце Республики состоялся праздничный концерт.

Отметим, что сегодня в Алматы проходят различные мероприятия, в том числе патриотическая акция "Атамекен" перед Дворцом Республики, ярмарка ремесленников и художников на улице Жибек жолы, экологические акции и другие мероприятия.

Кроме того, в 18:00 на телебашне "Кок-Тобе" будет включена праздничная архитектурная подсветка в честь Дня Республики.

Ранее флаг Казахстана подняли на площади перед Акордой.