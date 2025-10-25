На площади перед Акордой торжественно подняли флаг Казахстана

Фото: Акорда

На площади перед резиденцией Акорда с участием Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики и 35-летию Декларации о государственном суверенитете Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Начальник роты Почетного караула отдал президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн. Фото: Акорда Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах страны, сообщили в Акорде. Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики.

