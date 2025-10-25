На площади перед Акордой торжественно подняли флаг Казахстана
Фото: Акорда
На площади перед резиденцией Акорда с участием Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики и 35-летию Декларации о государственном суверенитете Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Начальник роты Почетного караула отдал президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн.
Фото: Акорда
Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах страны, сообщили в Акорде.
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики.
