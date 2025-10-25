#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
538.13
624.88
6.64
События

На площади перед Акордой торжественно подняли флаг Казахстана

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 11:48 Фото: Акорда
На площади перед резиденцией Акорда с участием Касым-Жомарта Токаева состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики и 35-летию Декларации о государственном суверенитете Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Начальник роты Почетного караула отдал президенту рапорт. Затем был поднят Государственный флаг и прозвучал Государственный гимн.

Фото: Акорда

Церемония поднятия Государственного флага пройдет во всех регионах страны, сообщили в Акорде.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Республики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
10:01, 25 октября 2024
Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
День Республики в Шымкенте: ярко, торжественно, красиво
14:58, 25 октября 2023
День Республики в Шымкенте: ярко, торжественно, красиво
В Шымкенте торжественно отметили День Республики и 35-летие Декларации о государственном суверенитете
21:05, 24 октября 2025
В Шымкенте торжественно отметили День Республики и 35-летие Декларации о государственном суверенитете
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: