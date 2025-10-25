#АЭС в Казахстане
События

В Кокшетау состоялась церемония поднятия Государственного флага в честь Дня Республики

люди, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 15:54 Фото: акимат Акмолинской области
В Кокшетау у монумента "Флагшток" состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная к празднованию Дня Республики, сообщает Zakon.kz cо ссылкой на УВП Акмолинской области.

В мероприятии приняли участие представители областных и городских структур, общественных объединений, молодежи и жители города.

Фото: акимат Акмолинской области

С приветственным словом выступил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Он подчеркнул, что День Республики является важным символом независимости и сплоченности казахстанцев, отражающим единство и стремление к развитию государства.

Фото: акимат Акмолинской области

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения благодарственными письмами акима области ряда представителей рабочих профессий и правоохранительных органов, а также вручение памятных подарков активной молодежи региона.

"Это яркий символ независимости нашей страны. Мы, молодежь, постараемся гордо нести наш флаг и способствовать дальнейшему процветанию региона", – отметил член молодежной Ассамблеи народа Казахстана Махмутжан Давранов.

Фото: акимат Акмолинской области

Церемония завершилась исполнением песни "Қазақстаным", ставшей символом гордости и единства жителей Акмолинской области.

Фото: акимат Акмолинской области

Айсулу Омарова
