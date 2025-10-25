550 дронов создали уникальное шоу в небе Конаева – видео

В Алматинской области в честь Дня Республики 25 октября состоялось первое масштабное дрон-шоу, в котором приняли участие 550 летательных аппаратов, сообщает Zakon.kz.

Зрелище стало кульминацией праздничных мероприятий в Конаеве, собрав на Центральной площади около 15 тысяч человек, сообщили в пресс-службе акимата региона.

Главным моментом программы стало появление в небе строк Государственного гимна Казахстана. Сотни дронов выстроились в светофигуры, формируя над городом слова: "Менің елім, менің елім, гүлің болып егілемін...". Одновременно гимн исполнили артисты и зрители, объединившись в едином патриотическом порыве.

Фото: акимат Алматинской области

По словам организаторов, дрон-шоу стало своеобразным путешествием по символам и истории страны. В небе последовательно возникали очертания карты Казахстана, государственный флаг, домбра, образ "Золотого человека", снежный барс и яблоко – символ Алматы. Завершила представление композиция с надписью "Қонаев қаласы" и изображением рук, складывающих сердце.



Праздничную атмосферу дополнил концерт с участием известных исполнителей – Хансултана, Молдир Ауелбековой, Куандыка Рахыма, Асылбека Енсепова, Esko, Ray, Нурсултана Нурбердиева, квартета Il Canto и других артистов. Ведущими мероприятия выступили Руслан Арманулы и Мурат Мутурганов.

