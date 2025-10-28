#АЭС в Казахстане
Политика

Президент Финляндии на переговорах с Токаевым обозначил два ключевых направления

президент Финляндии Александр Стубб, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 12:26 Фото: akorda.kz
Президенты Казахстана и Финляндии Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб провели переговоры, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 28 октября 2025 года, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Ваш визит имеет особое значение – это важное и во многом прорывное событие, которое придаст новый импульс развитию двусторонних связей. Между Казахстаном и Финляндией сложились добрые традиции дружбы и взаимного сотрудничества. У нас нет нерешенных вопросов, при этом потенциал взаимодействия в сферах инвестиций и торговли далеко не исчерпан. Считаю, что проведение бизнес-форума, организованного по вашей инициативе, имеет большое значение. Сегодня днем я также приму участие в его работе. Рассчитываю, что он вдохновит предпринимателей наших стран на развитие деловых связей".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, как отметил глава государства, Казахстан и Финляндия поддерживают на высоком уровне гуманитарные контакты.

Фото: akorda.kz

"В целом, Финляндия пользуется большой популярностью в Казахстане – наш народ с уважением относится к вашей стране, ее культуре и традициям. Многие казахстанские туристы с удовольствием посещают Финляндию. Уверен, что ваш визит откроет новые возможности для укрепления партнерства между нашими странами".Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь Александр Стубб отметил, что это его третий визит в Казахстан.

"Впервые мы с вами встречались в 2008 году, когда я занимал пост министра иностранных дел, а вы были спикером Сената. Полагаю, что мы сегодня сосредоточимся на двух ключевых направлениях. Первое – развитие наших двусторонних отношений и деловое сотрудничество. Меня сопровождает большая бизнес-делегация, в составе которой представители более 20 ведущих финских компаний. Приятно было увидеть на улицах Астаны знакомые финские бренды, как Isku и Honkarakenne. Второе направление наших переговоров – вопросы внешней политики и безопасности. У нас немало общих интересов, и мы стремимся найти решение сложных вопросов", – подчеркнул президент Финляндии.

Фото: akorda.kz

Ранее мы писали, что в Акорде состоялась церемония встречи президента Финляндии Александра Стубба. Высокого гостя приветствовал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
