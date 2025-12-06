#Казахстан в сравнении
События

Токаев направил телеграмму президенту Финляндии

Касым-Жомарт Токаев, Александр Стубб, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 10:01 Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Александру Стуббу по случаю Дня независимости Финляндии, сообщает Zakon.kz.

В телеграмме отмечено, что Суоми неизменно демонстрирует эффективное сочетание экономического прогресса, социальной справедливости и экологической устойчивости, сообщили в Акорде.

Глава государства подчеркнул, что недавний визит президента Финляндии в Астану придал новый импульс двусторонним отношениям и позволил достичь конкретных результатов в укреплении сотрудничества между нашими странами.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 10:01
Президент Финляндии на переговорах с Токаевым обозначил два ключевых направления

Президент Казахстана также пожелал Александру Стуббу успехов в его ответственной государственной деятельности, а дружественному финскому народу – благополучия и процветания.

Президенты Казахстана и Финляндии Касым-Жомарт Токаев и Александр Стубб 28 октября приняли участие в работе бизнес-форума "Казахстан – Финляндия". 

