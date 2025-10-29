#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
530.15
617.47
6.64
События

Казахстан накроет непогода: в каких областях объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 21:34 Фото: pixabay
В 14 областях Казахстана на 30 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Атырауской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в Жамбылской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе ночью и утром туман.

На юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре области Абай ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. На западе, севере области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. На юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области ожидается ветер южный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юго-западе Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер восточный, днем на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на 30 октября.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
20:05, 25 декабря 2024
В каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Опасная погода: в каких областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение
21:37, 09 октября 2025
Опасная погода: в каких областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение
Непогода надвигается на Казахстан: синоптики объявили штормовое предупреждение
22:08, 23 октября 2025
Непогода надвигается на Казахстан: синоптики объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: