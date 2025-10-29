Казахстан накроет непогода: в каких областях объявили штормовое предупреждение

В 14 областях Казахстана на 30 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Атырауской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в Жамбылской области временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе ночью и утром туман.

На юге, востоке Актюбинской области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре области Абай ожидается туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. На западе, севере области ожидается туман. В Уральске ожидается туман.

Ночью и утром на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. На юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области ожидается ветер южный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юго-западе Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер восточный, днем на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

