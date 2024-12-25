В каких областях Казахстана объявили штормовое предупреждение

В 14 областях Казахстана на 26 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

Ночью и утром в центре, на юге Актюбинской области ожидается туман.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ожидается туман.

На западе, юге Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ожидается туман.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Шымкенте ночью и утром – туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Днем на северо-востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, севере области туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

В центре, на севере Кызылординской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, юге Абайской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, утром и днем на севере, юге, в центре области 15-20, в центре области порывы 25 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юго-востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Днем на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ранее в пресс-службе РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в Алматы, Астане и Шымкенте на ближайшие три дня – с 26 по 28 декабря 2024 года.