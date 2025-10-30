Непогода надвигается на Казахстан: в каких областях объявили штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана на 31 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, в центре, горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. Ночью в центре области ожидаются заморозки 2 градуса. Днем 1 ноября в горных районах области ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в снег). В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман. Ночью ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на юге Алматинской области ожидается туман.



В области Улытау ожидается ветер юго-восточный, южный, на севере, востоке, юге области временами порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.



В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный, южный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе, юге Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность.



В Актюбинской области ожидается ветер западный, северо-западный, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром на севере, востоке Кызылординской области ожидается туман. Днем в центре, на севере области пыльная буря. Ветер южный с переходом на западный, днем в центре, на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер южный с переходом на западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе ночью и утром ожидается туман.



Ночью и утром на западе, юге Атырауской области ожидается туман. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.



На западе, севере Костанайской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем на юго-востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.



На севере, востоке области Абай ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, утром и днем на юге, в центре области 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ночью и утром ожидается туман.



В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ветер западный, юго-западный, днем 15-20, на севере, на горных перевалах области 23-28 м/с. На юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.



В Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в предстоящую пятницу, 31 октября 2025 года, ожидается дождливая погода.

