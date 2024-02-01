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Глава КТЖ рассказал Токаеву об историческом достижении казахстанских железнодорожников

Глава КТЖ рассказал Токаеву об историческом достижении казахстанских железнодорожников Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Нурланом Сауранбаевым, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды 1 февраля, глава КТЖ доложил Касым-Жомарту Токаеву об основных результатах работы национальной компании в 2023 году и о предстоящих планах. По его словам, основные производственные показатели "КТЖ" растут в течение последних трех лет.

Нурлан Сауранбаев доложил, что в 2023 году грузооборот увеличился на 7% и достиг 270 млрд тонна-километров. Объем транзитных перевозок вырос на 18% и превысил 27 млн тонн. Выручка компании за год увеличилась на 29,3% и составила 1,9 трлн тенге, чистая прибыль достигла 154 млрд тенге (в четыре раза больше по сравнению с 2022 годом). Это лучшие показатели компании за все время ее существования.

Глава "КТЖ" доложил президенту о реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как "Достык – Мойынты" и строительство железной дороги в обход станции Алматы. Сейчас уже уложили более 350 км путей. Запуск этих проектов увеличит пропускную способность межгосударственных стыковых пунктов.

"Главе государства представили информацию о завершении строительства грузового терминала в сухом порту города Сиань, расположенном в крупнейшем логистическом хабе Китая. Он обеспечит стабильный грузопоток в направлении нашей страны и откроет для казахстанских экспортеров доступ на новые рынки сбыта. Совместно с ведущими мировыми компаниями Huawei, Wabtec и PSA ведется работа по реализации проекта "Умная железная дорога". Внедрение новых решений позволит увеличить пропускную способность железной дороги, оптимизировать расход топлива и повысить безопасность движения поездов", – говорится в сообщении пресс-службы.

Президент отметил важность реализации инвестпроектов "КТЖ" и обратил особое внимание на развитие транспортно-транзитного потенциала Казахстана.

Ранее сообщалось, что железную дорогу в обход Алматы начали строить в Алматинской области в ноябре 2023 года.

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