События

Более 100 млн тенге возвращены государству: прокуратура Костанайской области раскрыла подробности

Водоснабжение, система водоснабжения, вода, подача воды, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 10:48 Фото: freepik
Государству возвращены более 100 млн тенге. Об этом сегодня, 1 декабря 2025 года, заявили в прокуратуре Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что прокуратурой Житикаринского района проведен анализ полноты принимаемых мер в отношении подрядных организаций, не исполнивших свои договорные обязательства при реализации бюджетных проектов.

"В ходе проверки установлено, что ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" не приняло предусмотренных законодательством мер по возврату выплаченного аванса подрядчику ТОО "Теплоэнергострой".Прокуратура Костанайской области

Так, в июне 2022 года между отделом строительства и ТОО "Теплоэнергострой" был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство сетей водоснабжения с. Чайковское Житикаринского района" стоимостью 880,8 млн тенге. Подрядчику был перечислен аванс в размере 107,4 млн тенге, и эта сумма была застрахована на аналогичную сумму.

"Однако подрядчик свои обязательства не исполнил: объем невыполненных работ составил 338,1 млн тенге, сумма аванса также не освоена. Договор с ТОО "Теплоэнергострой" был расторгнут в одностороннем порядке, выплаченный аванс ТОО "Теплоэнергострой" добровольно не вернуло. Страховая компания также в добровольном порядке не оплатила страховую выплату. По акту прокурорского реагирования отделом строительства был подан иск в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы. Решением суда со страховой компании взыскана страховая выплата в размере 112 млн тенге, которые в полном объеме поступили в государственный бюджет".Прокуратура Костанайской области

Отмечается, что ранее решением СМЭС Костанайской области ТОО "Теплоэнергострой" признано недобросовестным участником государственных закупок, также с него взыскана неустойка в сумме 34 млн тенге.

"Ответственные должностные лица отдела строительства привлечены к установленной законом ответственности. Для завершения строительства заключен новый договор с ТОО "Story company Inc". На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены полностью, проводится согласование технической документации".Прокуратура Костанайской области

20 октября 2025 года мы писали, что земли на 5,9 млрд тенге из элитного района Алматы вернули в госсобственность. Подробнее об этом – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
