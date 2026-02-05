Непогода усиливается: штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана

В 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, на севере, в горных районах области 23-28 м/с, на горных перевалах области порывы 30 м/с и более.

Ночью в Кызылординской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), днем в центре, на севере, юге области осадки (дождь, снег). В центре, на севере, юге области гололед, туман, ночью метель. Ветер юго-западный, западный, ночью в центре, на севере, юге области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман, ночью метель. Ветер юго-западный, западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью в Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, на западе области временами сильные осадки (дождь, снег), днем на западе, севере, востоке области осадки (дождь, снег), метель, гололед. На юге области туман. Ветер южный, юго-западный, ночью на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, востоке области порывы 23-28 м/с. В Караганде ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед, ночью на западе, севере области сильные осадки (дождь, снег). На севере, в центре области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, на юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Жезказгане ожидаются временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге, севере, в центре Мангистауской области ожидаются гололед, туман. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз 20 градусов.

На востоке, юге Костанайской области ожидаются снег, метель, ночью на юге области сильный снег. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с. В Костанае ожидается туман.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Усть-Каменогорске во второй половине дня ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе области Абай ожидаются снег, метель, днем на западе, севере, в центре области ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ночью и утром на юге, востоке области ожидается туман. В Семее днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 м/с.

На юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед, туман. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. На западе, севере, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 15-20, на севере, в горных районах области 23-28 м/с. В Шымкенте временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь), днем на западе, севере области сильные осадки (снег, дождь). Метель, гололед. На севере, юге, востоке области туман. Ветер юго-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидаются осадки (снег, дождь), метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются снег, метель, гололед, на юге, востоке области осадки, временами сильные осадки (преимущественно снег), метель, гололед. Временами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается гололед.

Ночью на востоке Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, ночью на востоке области порывы 15-18 м/с.

В Жамбылской области ночью на западе, севере ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем на юге, в горных районах области осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Временами ожидается туман. В Таразе днем ожидается гололед. Временами туман.

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер восточный, временами 30 м/с и более, сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, в центре, в горных районах временами гололед.

Ранее мы писали, что синоптики сообщили о резком ухудшении погоды в Казахстане.