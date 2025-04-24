Токаев: Этническое многообразие Казахстана – это стратегическое преимущество
Фото: akorda.kz
Выступая 24 апреля 2025 года на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался об этническом многообразии Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Как подчеркнул президент, "возможно, для кого-то за рубежом этническое многообразие – это фактор риска, причина недоверия и нетерпимости, но для нас – это общенациональное достояние и стратегическое преимущество".
"Единство и сплоченность, диалог, взаимное доверие и уважение, гражданская ответственность – все эти незыблемые принципы составляют основу поступательного прогресса нашей страны. Опираясь на эти принципы, мы сможем сохранить, преумножить и передать нашим потомкам лучшие достижения Независимости".Касым-Жомарт Токаев
Только так, по словам главы государства, мы сможем построить Справедливый Казахстан.
"Мы – единая, устремленная в будущее нация, которая доказала способность жить в мире и согласии на своей земле и право самой решать собственную судьбу. На этом тернистом пути мы преодолеваем все трудности и уверенно идем к намеченным целям, укрепляя Независимость и Суверенитет страны".Касым-Жомарт Токаев
Текстовую трансляцию выступления главы государства можете прочитать здесь.
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