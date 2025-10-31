Токаев рассказал ректору МИФИ о строительстве АЭС в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с ректором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимиром Шевченко. Об этом 31 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы с ректором МИФИ президент подчеркнул стратегическое значение ядерной энергетики для Казахстана.

"Глава государства рассказал собеседнику, что в нашей стране начата реализация масштабного проекта по строительству первой АЭС с участием международного консорциума во главе с "Росатомом". Кроме того, планируется возведение еще нескольких станций", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Филиал МИФИ, который уже выпустил первых магистров, был открыт в 2022 году в Алматы.

По мнению президента, это будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере ядерной энергетики.

МИФИ признан одним из мировых флагманов в развитии ядерной науки и подготовке специалистов-атомщиков.

