О чем поговорили Токаев и ректор МГИМО

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова. Об этом 31 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана высоко оценил авторитет МГИМО в подготовке высококвалифицированных специалистов-международников.

В данном контексте он приветствовал открытие филиала МГИМО на базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, где уже приступили к обучению первые 100 студентов.

Фото: akorda.kz

"В завершение встречи глава государства выразил уверенность, что общее стремление академических сообществ Казахстана и России к плодотворному взаимодействию будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел встречу с ректором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимиром Шевченко. Что они обсудили, можете узнать здесь.