#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
530.07
615.2
6.58
События

О чем поговорили Токаев и ректор МГИМО

ректора МГИМО Анатолий Торкунов, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 16:58 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова. Об этом 31 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана высоко оценил авторитет МГИМО в подготовке высококвалифицированных специалистов-международников.

В данном контексте он приветствовал открытие филиала МГИМО на базе Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, где уже приступили к обучению первые 100 студентов.

Фото: akorda.kz

"В завершение встречи глава государства выразил уверенность, что общее стремление академических сообществ Казахстана и России к плодотворному взаимодействию будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между двумя странами", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Ранее Касым-Жомарт Токаев провел встречу с ректором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Владимиром Шевченко. Что они обсудили, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев рассказал ректору МИФИ о строительстве АЭС в Казахстане
15:01, Сегодня
Токаев рассказал ректору МИФИ о строительстве АЭС в Казахстане
Встреча в Акорде: что Токаев обсудил с генеральным секретарем ISO
16:34, 17 октября 2025
Встреча в Акорде: что Токаев обсудил с генеральным секретарем ISO
Токаев принял президента WADA
12:03, 15 октября 2025
Токаев принял президента WADA
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: