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Спорт

Экс-жену Бивола раскритиковали фанаты после его реванша с Бетербиевым

На жену Бивола напали фанаты после реванша с Бетербиевым, фото - Новости Zakon.kz от 25.02.2025 07:13 Фото: Instagram/bivol_kate
Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева и стал новым абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Многим поклонникам бокса была крайне интересна реакция бышей жены Дмитрия Екатерины Бивол, сообщает Zakon.kz.

Реванш Бетербиева и Бивола прошел в ночь с 2 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Как и в первом поединке. Победителя определили большинством судейских голосов.

Перед первым поединком Екатерина развила большую активность: участвовала в стриме, обсуждая бой.

А в январе этого года появились новости, что Екатерину привлекли к ответственности из-за оскорбления бывшего мужа, его матери. Прокуратура возбудила административное дело, после чего суд назначил женщине наказание в виде предупреждения по административной статье за оскорбления.

Может быть поэтому Екатерина никак не комментировала события до и во время последнего боя Дмитрия. А может, потому что недавно российский боксер развелся с женой после 16 лет брака.

Так что после судейского вердикта в Instagram последовали комментарии в адрес самой Екатерины:

  • "А что сейчас скажешь?" ;
  • "Не вижу твоей реакции на победу нашего Льва";
  • "Bivol win. You lose".

Дмитрий и Екатерина Бивол считались одной из самых крепких пар в российском спорте. Они были в браке практически 16 лет, воспитывали двоих сыновей, делились милыми фотографиями в соцсетях. Казалось, что в их семье царит гармония и взаимопонимание. Но в 2023 году супруга бывшего чемпиона мира сделала ряд громких заявлений, обвинив спортсмена в абьюзе и домашнем насилии.

Ранее Бетербиев узнал ужасные новости после первого поражения в карьере.

Аксинья Титова
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