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Законодательство РК

Южнокорейская компания планирует инвестировать в Западно-Казахстанскую область более 81 млрд тенге

Олжас Бектенов, ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 11:45 Фото: акимат ЗКО
В Астане прошел казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям KGIR-2024 под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Zakon.kz.

Это одно из самых значимых ежегодных мероприятий, объединяющее государственные органы и международное инвестиционное сообщество для обсуждения актуальных вопросов и формирования перспективных инвестиционных стратегий.

В круглом столе приняли участие первые руководители государственных органов, акимы областей и городов, главы транснациональных корпораций, крупные инвесторы, эксперты, а также представители государственных структур и бизнес-сообществ. Основной темой нынешнего события стало обсуждение глобальных инвестиционных тенденций и видение будущего мировых рынков.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев отметил, что привлечение инвестиций и формирование комфортных условий для бизнеса остаются ключевыми приоритетами, обозначенными главой государства. Он подчеркнул, что этот круглый стол предоставляет уникальную возможность для взаимодействия с потенциальными инвесторами и демонстрации инвестиционного потенциала регионов.

"В Западно-Казахстанской области мы создали все необходимые условия для инвесторов: благоприятный климат, развитую инфраструктуру и мощный промышленный и логистический потенциал. В регионе были открыты высокотехнологичные производства, что свидетельствует о реальном экономическом потенциале и стабильности для дальнейшего роста", – сказал Нариман Турегалиев.

По его словам, за последние три года объем инвестиций в основной капитал области составил 1,6 трлн тенге, включая 645,6 млрд тенге по итогам 2023 года, что на 16,4% выше предыдущих показателей.

Значимым событием на полях KGIR-2024 стало подписание меморандума между акиматом ЗКО и южнокорейской компанией Hyundai Solar KZ 777. Компания планирует инвестировать в реализацию четырех проектов 81,4 млрд тенге, что позволит создать 120 новых рабочих мест.

Среди планируемых проектов – строительство комплекса по переработке и сжиганию отходов, тепличного комплекса, а также станции по производству электроэнергии из солнечных панелей. Срок реализации этих инициатив запланирован на 2024-2026 годы.

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