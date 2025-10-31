Штормовое предупреждение объявлено в Казахстане на субботу

В 14 областях Казахстана на 1 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, ночью порывы 23-28 м/с. На западе, севере области сохраняется чрезвычайная, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Днем на севере Западно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер южный, юго-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20, на востоке области временами 23-28 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Костанайской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, в центре Кызылординской области ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный, юго-западный, ночью на севере, западе, в горных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23-28 м/с. На юге, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер западный, юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер западный, юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в центре Актюбинской области ожидается туман. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

В области Абай ожидается ветер южный, юго-западный, ночью на западе, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, в центре области порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ожидается ветер южный, юго-западный, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Днем на севере, востоке Атырауской области ожидается временами сильный дождь. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-западный, южный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный 15-20, днем на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

На севере, западе Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, юге области порывы 15-20, днем 15-20, порывы 23-28 м/с. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На западе, севере области ожидается высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

