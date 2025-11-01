Синоптики обратились с предупреждением к жителям Атырау
Фото: pexels
Синоптики предупреждают жителей и гостей Атырау о повышенном загрязнении воздуха 1 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".
"1 ноября 2025 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются ночью в городе Атырау", – говорится в сообщении.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
В 14 областях Казахстана на 1 ноября объявили штормовое предупреждение.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript