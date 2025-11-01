Ноябрь в Алматы начнется со снега: прогноз на неделю

В начале ноября 2025 года в Алматы установится типичная для переходного сезона погода. И если начало осени радовало алматинцев теплой погодой, то теперь столбик термометра опустится до -5°C. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз на семь дней.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Гультансык Медеуова, выходные дни в южной столице пройдут с относительно мягкими температурными показателями. Однако уже в начале новой недели с северо-запада начнут поступать влажные и холодные воздушные массы, которые принесут дожди, а в ночные и утренние часы возможен туман.

"В эти дни из-за понижения температуры дождь перейдет в мокрый снег. К середине недели ожидается похолодание: ночью столбики термометров опустятся до -3-5°С, днем – до +1+3°С. Ближе к концу недели погода начнет постепенно улучшаться – облачность уменьшится, осадки прекратятся, и в дневные часы станет немного теплее: ночью около 0 градусов, днем температура повысится до +5+7°С", – рассказала представитель гидрометцентра.

В целом, предстоящая неделя для алматинцев станет переходом от теплой осени к первому дыханию зимы, добавила синоптик.

Прогноз погоды по Алматы на 1-7 ноября 2025 года.

1 ноября: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный с переходом северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +10+12°С.

2 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +13+15°С.

3 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +13+15°С.

4 ноября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +5+7°С.

5 ноября: облачно, временами осадки – дождь, снег. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +1+3°С.

6 ноября: переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +3+5°С.

7 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +5+7°С.

Накануне в РГП "Казгидромет" предупредили, что в Казахстан в начале ноября 2025 года придет северный циклон, который принесет снегопад и мороз до -13°C.