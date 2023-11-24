Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Декабрь в Алматы начнется со снега и гололеда: синоптики составили прогноз на неделю

снег с дождем обещают в городе Фото: pexels
В РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней. Согласно сведениям синоптиков, до конца месяца в Алматы осадков не ожидается. А вот первый день зимы в городе начнется со снега и гололеда.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 25 ноября до 1 декабря 2023 года температура воздуха достигнет +17°С, но с начала зимнего месяца придет похолодание – начнутся дожди, переходящие в мокрый снег. В ночные часы столбик термометра опустится до нуля градусов.

25 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.

26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С.

27 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С.

28 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С.

29 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.

30 ноября: облачно, утром и днем дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +8+10°С.

1 декабря: облачно, временами осадки (дождь, мокрый снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +3+5°С.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на выходные дни в главных городах страны.

Читайте также

Казахстан Костанайская область переработка агропром развитие Кумар Аксакалов
Уникальный продукт: сухой саумал производят в Костанайской области
1XBET стала лучшим спортивным букмекером 2023 года
1XBET стала лучшим спортивным букмекером 2023 года
Казахстан Костанайская область промышленность развитие Кумар Аксакалов
Индустриальные проекты на 3 трлн тенге будут реализованы в Костанайской области
Оксана Житникова
Казгидромет Погода Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жителям Казахстана "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
Казахстанцам "обещают" компенсации от 150 тысяч тенге
В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Алматы в пятницу ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Сора Рахмонова вышла замуж за депутата
Сестра Шавката Рахмонова вышла замуж за депутата маслихата
Судью отправили за решетку за взятку в Костанайской области
Судью отправили за решетку за взятку в Костанайской области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления