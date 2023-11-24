Декабрь в Алматы начнется со снега и гололеда: синоптики составили прогноз на неделю

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В РГП "Казгидромет" предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней. Согласно сведениям синоптиков, до конца месяца в Алматы осадков не ожидается. А вот первый день зимы в городе начнется со снега и гололеда.

Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 25 ноября до 1 декабря 2023 года температура воздуха достигнет +17°С, но с начала зимнего месяца придет похолодание – начнутся дожди, переходящие в мокрый снег. В ночные часы столбик термометра опустится до нуля градусов. 25 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С. 26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С. 27 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С. 28 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С. 29 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С. 30 ноября: облачно, утром и днем дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +8+10°С. 1 декабря: облачно, временами осадки (дождь, мокрый снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +3+5°С. Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на выходные дни в главных городах страны. Читайте также Уникальный продукт: сухой саумал производят в Костанайской области 1XBET стала лучшим спортивным букмекером 2023 года Индустриальные проекты на 3 трлн тенге будут реализованы в Костанайской области

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