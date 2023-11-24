Декабрь в Алматы начнется со снега и гололеда: синоптики составили прогноз на неделю
Как рассказал ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, в период с 25 ноября до 1 декабря 2023 года температура воздуха достигнет +17°С, но с начала зимнего месяца придет похолодание – начнутся дожди, переходящие в мокрый снег. В ночные часы столбик термометра опустится до нуля градусов.
25 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +11+13°С.
26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С.
27 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +13+15°С.
28 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +14+16°С.
29 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +15+17°С.
30 ноября: облачно, утром и днем дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +8+10°С.
1 декабря: облачно, временами осадки (дождь, мокрый снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +3+5°С.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода на выходные дни в главных городах страны.