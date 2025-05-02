Жара и грозы сохранятся в Алматы: прогноз погоды на неделю

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", алматинцам нужно быть готовыми как к осадкам с порывами ветра, так и к жаре до +33°C.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение недели, с 3 по 9 мая 2025 года, в мегаполисе прогнозируется переменчивая погода. Вместе с высокой температурой воздуха в городе будут грозы и сильный ветер.

"Ночью 3 мая в Алматы ожидается гроза, в городе начнется сильный ветер с северо-запада на северо-восток, порывы могут достичь 18 метров в секунду", – говорится в штормовом предупреждении Гидрометцентра.

Синоптики отметили, что в начале мая на территории Казахстана из-за быстрой смены барических образований ожидается неустойчивый характер погоды: прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра, на севере, востоке, в горных районах юго-востока страны ночью осадки в виде дождя и снега.

"2 мая на юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах – сильные осадки (дождь, снег). На северо-западе, севере, в центре, юго-востоке Казахстана днем ожидается град", – отмечают в РГП "Казгидромет".

3 мая: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 3-8, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +22+24°C.

4 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +25+27°C.

5 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C.

6-7 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°C, днем +27+29°C.

8 мая: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +31+33°C.

9 мая: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+17°C, днем +31+33°C.

Днем 2 мая в некоторых районах Алматы выпал град. Корреспондент Zakon.kz заснял удивительное природное явление.