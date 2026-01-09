Дождь, снег и похолодание: погода на неделю в Алматы

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней. Согласно данным, на следующей неделе в южной столице ожидаются осадки и туман. Столбики термометров поползут вниз.

Как рассказала ведущий инженер-синоптик Елена Улжабаева, в ближайшие сутки в мегаполисе начнутся дожди с грозами. В связи с чем снизится температура воздуха.

"Существенных осадков не ожидается, лишь ночью 13 января возможен дождь с переходом в мокрый снег. 16 января с прохождением атмосферных фронтальных разделов в городе Алматы ожидаются временами осадки, дождь с переходом в снег, на дорогах гололедица. Вместе с тем в течение недели туманы будут частыми явлениями в ночные и утренние часы", – отметила представитель РГП "Казгидромет".

В последующем температура воздуха в ночные часы будет повышаться от -4-6°С до 0+2°С, днем в первой половине недели воздух прогреется до +7+9°С, затем температура воздуха днем постепенно понизится до +3+5°С, рассказала инженер-синоптик.

Прогноз погоды по Алматы на 10-16 января 2026 года.

10 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +2+4°С.

11 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +7+9°С.

12 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +7+9°С.

13 января: переменная облачность, ночью осадки – дождь, снег. Ночью и утром туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1+1°С, днем +5+7°С.

14 января: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +6+8°С.

15 января: переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +5+7°С.

16 января: переменная облачность, временами осадки – дождь, снег, туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +3+5°С.

Ранее в Гидрометцентре предупредили казахстанцев, что на всю территорию Казахстана в ближайшие три дня придут осадки (дождь, снег), местами сильные, а также повышение температуры воздуха.