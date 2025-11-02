#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
530.47
613.75
6.56
События

Кто представит Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная" в Бангкоке

Дана Алмасова, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 14:09 Фото: Instagram/almassshine
Дана Алмасова представила Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная" в Бангкоке, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили на официальной странице Miss Qazaqstan.

"Вчера мы проводили Дану Алмасову на конкурс Miss Universe 2025, который пройдет в Бангкоке. До 19 ноября Дану ждет насыщенная подготовка – тренировки, репетиции и яркие события, которыми мы будем делиться здесь", – говорится в посте.

Также сообщается, что 74-й конкурс Miss Universe объединит более 125 стран мира. Церемония откроется 19 ноября показом национальных костюмов, а финал состоится 21 ноября.

Дана Алмасова завоевала титул "Мисс Вселенная Казахстан". Модель родом из Костаная, ей 20 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Дождь, снег и гололед: опубликован прогноз погоды на 3 ноября
14:50, Сегодня
Дождь, снег и гололед: опубликован прогноз погоды на 3 ноября
Костанайка защитит Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная"
02:20, 07 февраля 2025
Костанайка защитит Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная"
Палестину впервые представят на конкурсе "Мисс Вселенная"
21:35, 19 августа 2025
Палестину впервые представят на конкурсе "Мисс Вселенная"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: