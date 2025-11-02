Кто представит Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная" в Бангкоке

Дана Алмасова представила Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная" в Бангкоке, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили на официальной странице Miss Qazaqstan.

"Вчера мы проводили Дану Алмасову на конкурс Miss Universe 2025, который пройдет в Бангкоке. До 19 ноября Дану ждет насыщенная подготовка – тренировки, репетиции и яркие события, которыми мы будем делиться здесь", – говорится в посте.

Также сообщается, что 74-й конкурс Miss Universe объединит более 125 стран мира. Церемония откроется 19 ноября показом национальных костюмов, а финал состоится 21 ноября.

Дана Алмасова завоевала титул "Мисс Вселенная Казахстан". Модель родом из Костаная, ей 20 лет.