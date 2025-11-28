#АЭС в Казахстане
Мир

От дефиле к криминалу: вокруг конкурса "Мисс Вселенная" разгорелся крупнейший скандал

конкурс красоты оказался замешан в международном скандале, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2025 01:57 Фото: Instagram/missuniverse
Власти Мексики и Таиланда выдали ордера на арест устроителей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная", которых подозревают мошенничестве, а также в причастности к контрабанде наркотиков, оружия и горючего, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, в опале оказались предприниматель Рауль Роча Канту и владелица "Мисс Вселенной", таиландская предпринимательница Джаккапхонг Джакраджутатип. Всего Генпрокуратура Мексики выдала ордера на арест 13 подозреваемых.

Издание отмечает, что поводом для расследования в отношении бизнесвумен стало заявление одного из инвесторов ее компании JKN Global Group. Он утверждает, что Джакраджутатип скрыла от него важную информацию, когда уговаривала его сделать вложение.

Суд должен был рассмотреть жалобу инвестора 25 ноября, но Джакраджутатип не явилась на заседание. После этого судья постановил арестовать ее. Где она находится в данный момент, неизвестно.

JKN Global Group – таиландская компания, которой владеет трансгендерная женщина Джаккапонг Джакраджутатип. В 2022 году она приобрела конкурс "Мисс Вселенная" за 20 млн долларов. Спустя год фирма не смогла вернуть заем на сумму 12 млн долларов и оказалась на пороге банкротства.

Ранее сообщалось, что две победительницы конкурсов красоты из разных стран отказались от своего титула.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
