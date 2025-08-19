#АЭС в Казахстане
Мир

Палестину впервые представят на конкурсе "Мисс Вселенная"

Конкурс красоты, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 21:35 Фото: Instagram/nadeen.m.ayoub
От Палестины на конкурсе "Мисс Вселенная-2025" выступит жительница Дубая по имени Надин Аюб, сообщает Zakon.kz.

Состязание пройдет 21 ноября в городе Пак-Крет (Центральный Таиланд) и станет 74-м по счету.

Надин Аюб была удостоена титула "Мисс Палестина" в 2022 году и тогда же вошла в пятерку лучших на конкурсе Miss Earth, став первой представительницей своей страны на этом состязании.

По словам девушки, она отложила участие в международных конкурсах из-за продолжающегося гуманитарного кризиса в Палестине. Ее участие в конкурсе, по ее словам, – возможность помогать ее народу, особенно жителям Газы, которые страдают каждый день.

В социальных сетях Надин Аюб предстала в традиционном платье с палестинской вышивкой татрез от дизайнера Хибы Абделькарим, чьи работы носили, в частности, королева Иордании Рания и другие известные личности.

"Моя миссия – очеловечить палестинцев и бросить вызов глобальным стереотипам, показав, что палестинские женщины не только красивые и стойкие, но и являются лидерами, новаторами и творцами перемен", – говорит девушка.

Также известно, что Надин Аюб – дипломированный нутрициолог, она имеет степень в области литературы и психологии. Девушка проживает между Палестиной, США и Канадой и является основательницей благотворительной платформы "Леди Палестины", занимающейся поддержкой женщин.

Ранее в России выбрали самую красивую миссис. Ею стала 37-летняя Екатерина Семенова из Магнитогорска.

Андрей Дюсупов
