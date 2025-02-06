#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
515.31
533.96
5.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
515.31
533.96
5.3
Общество

Костанайка защитит Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная"

Костанайка защитит Казахстан на конкурсе &quot;Мисс Вселенная&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 02:20 Фото: kstnews.kz
Визит Даны Алмасовой в Костанай намечен на 8 февраля. Она стала победительницей престижного конкурса "Мисс Казахстан" 2025 года, завоевав титул "Мисс Вселенная Казахстан". В Костанае модель планирует пробыть до 12 февраля, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, Дана – уроженка Костаная. Королеву красоты будут встречать в аэропорту 8 февраля в 14:20. В ее планы входит общение с представителями СМИ, интервью и съемки для ТВ.

"Это официальная встреча победительницы престижного конкурса. Считаю, что для Костаная и всей Костанайской области это значительное достижение, достойное публичного признания и широкого освещения. Поддержка и внимание к успехам земляков поможет еще больше подчеркнуть успехи нашего региона", – считает директор по развитию агентства "Ethno Fashion" Сауле Кабидулова.

12 февраля Дана Алмасова вылетает в Алматы, а оттуда – в Малайзию, где состоится финал конкурса "Мисс Вселенная".

Кроме того, что Дана родилась в Костанае, о ней известно, что ей 20 лет, она студентка 4 курса университета Анадолу в Турции, где изучает связь с общественностью и рекламу.

С раннего возраста она проявляла талант и целеустремленность: была ведущей телепередачи, за что получила престижную премию "Человек года". Также девушка добилась значительных успехов в спорте, став кандидатом в мастера спорта по президентскому многоборью. Сейчас профессионально занимается фотомоделингом.

Ранее, 6 февраля, состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры и информации. Аида Балаева рассказала, что 2025 год обещает быть знаковым в культурной жизни Казахстана.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
В полиции назвали самые "злачные" заведения Алматы
Общество
02:40, 07 февраля 2025
В полиции назвали самые "злачные" заведения Алматы
Сжиженный газ подорожал в Актобе
Общество
21:41, 06 февраля 2025
Сжиженный газ подорожал в Актобе
Как изменится школьное питание после массовых отравлений детей в Казахстане
Общество
19:37, 06 февраля 2025
Как изменится школьное питание после массовых отравлений детей в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: