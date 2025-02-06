Костанайка защитит Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная"

Визит Даны Алмасовой в Костанай намечен на 8 февраля. Она стала победительницей престижного конкурса "Мисс Казахстан" 2025 года, завоевав титул "Мисс Вселенная Казахстан". В Костанае модель планирует пробыть до 12 февраля, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, Дана – уроженка Костаная. Королеву красоты будут встречать в аэропорту 8 февраля в 14:20. В ее планы входит общение с представителями СМИ, интервью и съемки для ТВ.

"Это официальная встреча победительницы престижного конкурса. Считаю, что для Костаная и всей Костанайской области это значительное достижение, достойное публичного признания и широкого освещения. Поддержка и внимание к успехам земляков поможет еще больше подчеркнуть успехи нашего региона", – считает директор по развитию агентства "Ethno Fashion" Сауле Кабидулова.

12 февраля Дана Алмасова вылетает в Алматы, а оттуда – в Малайзию, где состоится финал конкурса "Мисс Вселенная".

Кроме того, что Дана родилась в Костанае, о ней известно, что ей 20 лет, она студентка 4 курса университета Анадолу в Турции, где изучает связь с общественностью и рекламу.

С раннего возраста она проявляла талант и целеустремленность: была ведущей телепередачи, за что получила престижную премию "Человек года". Также девушка добилась значительных успехов в спорте, став кандидатом в мастера спорта по президентскому многоборью. Сейчас профессионально занимается фотомоделингом.

Ранее, 6 февраля, состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры и информации. Аида Балаева рассказала, что 2025 год обещает быть знаковым в культурной жизни Казахстана.