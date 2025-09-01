"Келешек мектептері": в Риддере открыли современную школу на 600 мест

Сегодня в Риддере состоялось торжественное открытие новой школы № 12, рассчитанной на 600 мест. Образовательное учреждение построено в рамках национального проекта "Келешек мектептерi" и стало одним из наиболее значимых социальных объектов города, сообщает Zakon.kz.

Торжественную линейку посетил аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов в ходе рабочей поездки в Риддер.

"Создание таких школ – это инвестиции в будущее. Для нас важно, чтобы дети учились в комфортных и безопасных условиях, а педагоги имели все возможности для качественной работы. Это фундамент развития города и региона", – отметил аким области.

Фото: пресс-центр ВКО

Новая школа, которую построила компания "AN Groups", полностью соответствует современным стандартам образования. Здесь оборудованы просторные и светлые классы, специализированные предметные кабинеты, актовый и спортивный залы, а также установлена вся необходимая техника для цифрового обучения.

Фото: пресс-центр ВКО

"У нас никогда не было такого количества оборудования, это действительно "школа будущего", – поделилась эмоциями завхоз учебного учреждения.

Фото: пресс-центр ВКО

Родители и педагоги признаются, что долго ждали этого события. Теперь сотни детей смогут получать знания в комфортных условиях, а школа станет центром не только учебной, но и культурной жизни.

"В такой классной школе даже стыдно не сделать уроки или плохо учиться", – говорят ученики.

Отметим, что впервые в этом году за парты в этой школе сели более 30 детей.

Фото: пресс-центр ВКО

Открытие нового образовательного учреждения в Риддере – это шаг к повышению качества образования и к созданию равных возможностей для подрастающего поколения.