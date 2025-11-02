Не ведитесь на сомнительные акции: в РК отреагировали на конкурс белорусского блогера
Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о том, что в стране запрещена деятельность и реклама онлайн-казино, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, в последнее время среди казахстанцев возрастает интерес к конкурсу от белорусского блогера Mellstroy, который призывает в роликах упоминать его онлайн-казино Mellstroy game.
"Жители страны решаются на провокационные и хайповые действия, чтобы быть замеченными блогером. Хотим обратиться к казахстанцам, азартные игры – это ловушка, не ведитесь на сомнительные акции и помните, что за рекламу онлайн-казино можно получить штраф!" – предупредили в ведомстве.
Ранее в АФМ объяснили предложение ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино.
