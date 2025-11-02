#Народный юрист
События

Не ведитесь на сомнительные акции: в РК отреагировали на конкурс белорусского блогера

в Казахстане отреагировали на конкурс белорусского блогера, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 22:45 Фото: pixabay
Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о том, что в стране запрещена деятельность и реклама онлайн-казино, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, в последнее время среди казахстанцев возрастает интерес к конкурсу от белорусского блогера Mellstroy, который призывает в роликах упоминать его онлайн-казино Mellstroy game.


"Жители страны решаются на провокационные и хайповые действия, чтобы быть замеченными блогером. Хотим обратиться к казахстанцам, азартные игры – это ловушка, не ведитесь на сомнительные акции и помните, что за рекламу онлайн-казино можно получить штраф!" – предупредили в ведомстве.

Ранее в АФМ объяснили предложение ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
