Не ведитесь на сомнительные акции: в РК отреагировали на конкурс белорусского блогера

Агентство по финансовому мониторингу предупредило казахстанцев о том, что в стране запрещена деятельность и реклама онлайн-казино, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, в последнее время среди казахстанцев возрастает интерес к конкурсу от белорусского блогера Mellstroy, который призывает в роликах упоминать его онлайн-казино Mellstroy game.

"Жители страны решаются на провокационные и хайповые действия, чтобы быть замеченными блогером. Хотим обратиться к казахстанцам, азартные игры – это ловушка, не ведитесь на сомнительные акции и помните, что за рекламу онлайн-казино можно получить штраф!" – предупредили в ведомстве. Ранее в АФМ объяснили предложение ввести уголовную ответственность за рекламу онлайн-казино.

