Как Алматы справляется со снегопадом: техника, реагенты и дежурные бригады

В Алматы пошел снег. Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме: на улицы выведены 580 единиц спецтехники и более 2500 дорожных рабочих, организовано круглосуточное дежурство, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата города, еще до начала снегопада 204 пескоразбрасывателя провели превентивную обработку дорог жидкими реагентами.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В данное время ведется обработка улиц антигололедными материалами, работает пескоразбрасывающая техника, проводится очистка остановок, пешеходных переходов и мостов.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Для оперативного реагирования на локальные обледенения на маршрутах дежурят 75 патрульных бригад. В случае необходимости к уборке будут дополнительно привлечены до 1000 единиц техники и 6110 дорожных рабочих, а также до 1000 человек из числа привлеченных сил.

