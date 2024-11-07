35 казахстанских университетов вошли в рейтинг лучших вузов Азии

Новый выпуск азиатского рейтинга – QS World University Rankings – насчитывает 985 вузов из 25 стран и территорий. Наибольшую конкуренцию для казахстанских вузов составляют институты и университеты Индии, Китая, Японии и Южной Кореи, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Министерство науки и высшего образования РК, рейтинг лучших университетов мира – QS World University Rankings – был впервые опубликован в 2004 году, казахстанские вузы участвуют в этом рейтинге с 2011 года.

Международное рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds (QS) является составителем следующих рейтингов:

Рейтинг лучших университетов мира – QS World University Rankings.

Предметные рейтинги лучших университетов мира – QS World University Rankings by Subject.

Рейтинг лучших университетов мира в области достижения целей устойчивого развития – QS Sustainability Rankings.

Региональные рейтинги лучших университетов QS University Rankings by Region (Европа, Латинская Америка, Азия, Арабский регион).

Рейтинг лучших студенческих городов мира – QS Best Student Cities.

Рейтинг лучших программ MBA и программ магистратуры – QS MBA and Masters Rankings.

Программа QS Stars.

Новый выпуск отмечен впечатляющей динамикой позиций казахстанских высших учебных заведений – участников рейтинга, почти две трети из которых улучшили свои прошлогодние результаты.

В новый рейтинг лучших университетов Азии 2025 года – QS Asia University Rankings 2025 – входят 35 казахстанских вузов, что является абсолютным рекордом высшего образования страны за всю его историю.

Фото: gov.kz

Количество казахстанских вузов во флагманском рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings за последние три года выросло с 14 до 21. В предметных рейтингах количество казахстанских вузов выросло с двух до восьми. В последнем выпуске рейтинга лучших университетов мира в области достижения целей устойчивого развития QS Sustainability Rankings дебютировали сразу 12 казахстанских вузов, показав хорошие результаты по индикатору "Модель управления".

В сентябре 2024 года были опубликованы рейтинги лучших программ MBA – QS Global MBA Rankings, в которых впервые с 2016 года присутствие казахстанских вузов увеличилось с одного до трех. Казахстан также представлен в рейтинге лучших студенческих городов мира – QS Best Student Cities Rankings, в который входят уже два города страны: Астана и Алматы. В последних двух из вышеперечисленных рейтингов – QS Global MBA Rankings и QS Best Student Cities Rankings – из стран Центральной Азии представлен только Казахстан.

В новый рейтинг лучших университетов Азии 2025 года – QS Asia University Rankings 2025 – входят 35 казахстанских вузов, что является абсолютным рекордом высшего образования страны за всю его историю.

Фото: gov.kz

Старший вице-президент QS Quacquarelli Symonds Бен Саутер отметил, что усиление позиций Казахстана в рейтинге лучших университетов Азии стало возможным благодаря высокому качеству образовательной среды, позволяющей задействовать более персонализированные подходы в преподавании и обучении, и сохраняющемуся росту репутационных показателей.

Казахстан уже давно является образовательным хабом стран Центральной Азии, и это говорит о достаточно сильном уровне высшего образования, считает профессор Caspian University Владимир Осколков.

"Согласно статистике, сегодня в 96 вузах Казахстана обучаются около 27 тысяч иностранных студентов из 84 стран мира. И эта цифра может быть больше, поскольку из всех стран региона Казахстан имеет лучшую академическую школу образования. К тому же наша страна абсолютно толерантна в религиозном и этническом плане, что является огромным плюсом в сознании иностранных абитуриентов, выбирающих страну для обучения". Владимир Осколков

Отметим, что в 2024 году 21 казахстанский университет вошел в топ-1500 лучших вузов мира из 105 стран. Из них 12 высших учебных заведений РК попали в топ-1000, а один вуз – в топ-200 лучших университетов планеты.