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Опасная погода: в Астане и 12 областях объявили штормовое предупреждение

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 23:35 Фото: pexels
В Астане и 12 областях Казахстана на 19 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на юге Улытауской области, днем на западе, востоке и юге области ожидается гололед. Ночью и утром на юге и в центре области прогнозируется туман.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днем на западе, севере области ожидается гололед. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На юге Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере и востоке области прогнозируется туман.

Ночью и утром на западе, юге, востоке Актюбинской области ожидается туман.

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидается туман. В Атырау временами ожидается туман.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Днем в центре Кызылординской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в центре области туман, гололед. В Кызылорде ожидается туман.

На севере, юге Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром ожидается туман.

В конце дня в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На севере, западе, юге, в горных и предгорных районах туман, днем в горных районах гроза. Ветер юго-восточный, южный в горных районах области 15-20 м/с.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

На юге, востоке Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ночью и утром в горных районах области гололед. Ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

Ночью и утром на западе, юге Акмолинской области ожидается туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на предстоящий вторник, 19 ноября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь

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