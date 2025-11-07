Трамп и Токаев осмотрели стройку в Белом доме

Президенты Казахстана и США осмотрели строительство нового бального зала, сообщает Zakon.kz.

Как передает Акорда, после официальной части встречи Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев продолжили беседу в неформальной обстановке.

Фото: Акорда

С крыльца Белого дома лидеры двух стран осмотрели строительство нового бального зала.

Фото: Акорда

Ранее Трамп распорядился провести масштабный ремонт исторической ванной комнаты Линкольна. В начале ноября он поделился результатом в Truth Social.