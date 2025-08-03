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Мир

В США раскритиковали план Трампа по бальному залу за 200 млн долларов в Белом доме

США, Белый дом, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2025 10:08 Фото: pixabay
План президента США Дональда Трампа о создании в Белом доме бального зала площадью в 8,3 тыс. квадратных метров и стоимостью около 200 млн долларов, раскритиковали, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты The Hill, строительство начнется в сентябре 2025 года, а крайний срок его завершения намечен на январь 2029 и сопряжен с окончанием полномочий Трампа на посту президента страны.

"Предполагается, что в бальном зале, который станет "еще одним наследием" действующего главы Белого дома, будут проводиться званые обеды, бизнес-встречи и "иные роскошные мероприятия", – пишет издание.

В публикации приводятся утверждения Трампа, согласно которым на данный проект, который пытались осуществить его предшественники на протяжении последних 150 лет, "не будет потрачен ни единый государственный доллар". Однако в этом усомнились постоянные критики американского лидера, которые выступили с резким отпором данной инициативе.

"Вот что такое DOGE (Департамент по эффективности правительства), ребята. Отрезать что-то от вас и отдать это не какому-то месту, которое в этом нуждается, отдать это большим шишкам, которые правят бал, с Дональдом Трампом на вершине", – приводятся в материале слова демократа, сенатора от Нью-Йорка Чака Шумера.

Белый дом в ответном заявлении обосновал план Трампа тем, что данной постройкой смогут пользоваться не только политики, но и граждане на протяжении многих десятилетий.

Ранее Трамп обвинил бывшую соперницу по президентским выборам Камалу Харрис в больших расходах на знаменитостей. Он заявил, что во время кампании она откровенно подкупала звезд. По словам Трампа, только на певицу Бейонсе Харрис потратила 11 млн долларов.

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Андрей Дюсупов
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