В США снесли часть восточного крыла Белого дома
Как пишет The Washington Post, строительные бригады сносят часть восточного крыла, построенного в 1902 году. По словам представителя Белого дома, демонтаж объекта начался в понедельник, 20 октября.
Уточняется, что официальные лица отказались давать комментарии по поводу более ранних заявлений Трампа о том, что строительство зала не повлияет на существующее здание.
Отметим, что последний крупный ремонт Белого дома был завершен в 2006 году (при Джордже Буше). Тогда была отремонтирована Комната кабинета, в том числе восстановлены элементы в стиле ар-деко. Однако ремонтные работы проводятся регулярно, финансируются совместно различными фондами и комитетами Белого дома и включают в себя как масштабные перестройки, так и восстановление и обновление интерьеров.
JUST IN: The White House has begun DEMOLISHING portions of the East Wing of the White House to build Trump’s $250 million ballroom — despite earlier claiming it wouldn’t “interfere” with the existing White House structure. (Washington Post) pic.twitter.com/qVUzEajM8j— MeidasTouch (@MeidasTouch) October 20, 2025
