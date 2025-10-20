В США снесли часть восточного крыла Белого дома

В США начали сносить часть Белого дома ради строительства бального зала для президента США Дональда Трампа. Стоимость проекта составляет 250 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Washington Post, строительные бригады сносят часть восточного крыла, построенного в 1902 году. По словам представителя Белого дома, демонтаж объекта начался в понедельник, 20 октября.

Уточняется, что официальные лица отказались давать комментарии по поводу более ранних заявлений Трампа о том, что строительство зала не повлияет на существующее здание.

Отметим, что последний крупный ремонт Белого дома был завершен в 2006 году (при Джордже Буше). Тогда была отремонтирована Комната кабинета, в том числе восстановлены элементы в стиле ар-деко. Однако ремонтные работы проводятся регулярно, финансируются совместно различными фондами и комитетами Белого дома и включают в себя как масштабные перестройки, так и восстановление и обновление интерьеров.



JUST IN: The White House has begun DEMOLISHING portions of the East Wing of the White House to build Trump’s $250 million ballroom — despite earlier claiming it wouldn’t “interfere” with the existing White House structure. (Washington Post) pic.twitter.com/qVUzEajM8j — MeidasTouch (@MeidasTouch) October 20, 2025

