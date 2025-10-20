#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
538.12
627.02
6.65
Мир

В США снесли часть восточного крыла Белого дома

зачем в США сносят часть Белого дома, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 01:50 Фото: pixabay
В США начали сносить часть Белого дома ради строительства бального зала для президента США Дональда Трампа. Стоимость проекта составляет 250 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Washington Post, строительные бригады сносят часть восточного крыла, построенного в 1902 году. По словам представителя Белого дома, демонтаж объекта начался в понедельник, 20 октября.

Уточняется, что официальные лица отказались давать комментарии по поводу более ранних заявлений Трампа о том, что строительство зала не повлияет на существующее здание.

Отметим, что последний крупный ремонт Белого дома был завершен в 2006 году (при Джордже Буше). Тогда была отремонтирована Комната кабинета, в том числе восстановлены элементы в стиле ар-деко. Однако ремонтные работы проводятся регулярно, финансируются совместно различными фондами и комитетами Белого дома и включают в себя как масштабные перестройки, так и восстановление и обновление интерьеров.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил, что его страна располагает вооружениями, о существовании которых "многие даже не знают".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В США раскритиковали план Трампа по бальному залу за 200 млн долларов в Белом доме
10:08, 03 августа 2025
В США раскритиковали план Трампа по бальному залу за 200 млн долларов в Белом доме
Трамп и Зеленский вновь встретились в Белом доме
22:32, 18 августа 2025
Трамп и Зеленский вновь встретились в Белом доме
Трамп выступил со специальным заявлением из Белого дома
23:11, 07 марта 2025
Трамп выступил со специальным заявлением из Белого дома
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: