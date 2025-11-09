#Народный юрист
События

Синоптики предупредили жителей двух городов РК

, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2025 09:03
Синоптики предупреждают жителей и гостей двух городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 9 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу "Казгидромета", неблагоприятные метеоусловия ожидаются в городах Алматы и Атырау.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Также "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 13 областях Казахстана на 9 ноября.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Последние
Популярные
