Снег, сильный ветер и гололед: в Астане и 13 регионах объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 13 областях Казахстана на 9 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Астане ожидаются временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Временами снег, низовая метель, гололед. Ветер до 20, днем временами до 23 м/с, порывы до 20 м/с.

В Акмолинской области ожидаются осадки, днем на западе, севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Низовая метель, гололед. Ветер до 20 м/с, на западе, юге, востоке области порывы до 28 м/с. В Кокшетау временами осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер до 20 м/с, днем порывы до 28 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман. Ветер с порывами до 20 м/с.

В Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Порывы ветра до 20, на юге области до 23 м/с. В Павлодаре ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Порывы ветра до 20 м/с.

Ночью и утром на западе Атырауской области ожидается туман.

Утром и днем на западе, севере области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Утром и днем на севере, востоке, в центре области порывы ветра до 20, временами до 23 м/с. В Жезказгане ожидается ветер до 18 м/с.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшие осадки, днем на западе, севере осадки (дождь, снег). На западе, севере области гололед, низовая метель. Ветер в северной половине области с порывами до 20, днем временами до 23 м/с. В Караганде ожидаются ночью небольшие осадки, днем осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. Ветер утром и днем до 20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер ночью на юго-востоке области до 20 м/с, днем до 20, на западе, юге области порывы до 23 м/с. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, туман. Ветер днем до 20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер ночью на севере, востоке области до 20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается ветер на севере, востоке области до 20 м/с. В Актобе ветер до 18 м/с.

Ночью и утром на юге, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер днем на севере, западе, в горных районах области до 20 м/с. В Туркестане ожидается ветер днем до 20 м/с.

Ночью на западе, севере, в центре, днем на севере области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер на западе, севере, в центре области до 20, порывы до 25 м/с. В Семее ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер до 20 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер на севере, юге, в центре области до 20, днем до 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Порывы ветра до 18 м/с.

В Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). Гололед, низовая метель. На западе, севере, востоке области туман. Ветер до 20 м/с, днем на севере, востоке области временами до 23 м/с. В Костанае ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер до 20 м/с.

Ранее "Казгидромет" предоставил прогноз погоды на территории страны на воскресенье, 9 ноября.