События

Рыбную аферу на 254 млн тенге провернули руководители ТОО

рыба, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 10:20 Фото: pixabay
В Кызылординской области осудили учредителя и директора ТОО "СПК Кызылорда Балык", сообщает Zakon.kz.

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), в 2022 году должностные лица предприятия, предоставив в таможенные органы ложную информацию, организовали экспорт филе судака общим весом более 75 тонн на сумму 254 млн тенге в страны Европейского союза.

"Для придания законного вида происхождению рыбной продукции предприятие оформляло фиктивные документы о приобретении рыбы у аффилированных лиц и хозяйств, не имевших фактических условий для разведения или выращивания рыбы. Так, водоемы на территории хозяйства были полностью пересохшими, а указанные в документации грузовики фактически не осуществляли перевозку и не были оснащены холодильным оборудованием, необходимым для транспортировки охлажденной рыбы. Кроме того, в ходе расследования установлены факты выписки фиктивных счетов-фактур и неправомерной выдачи ветеринарных справок на перевозку рыбной продукции", – рассказали в АФМ 10 ноября 2025 года.

Приговором суда учредитель предприятия Ерхатов и директор Кайыпназарова признаны виновными и осуждены к ограничению свободы сроком на 2 года.

В пользу государства взыскан преступный доход в размере 254 млн тенге.

Приговор суда в законную силу не вступил.

6 ноября сообщалось о приговоре в Алматы: три человека получили разные сроки за организацию онлайн-азартных игр "PokStars" и "LuckyShark".

